Водитель внедорожника наехал на ногу инспектору ГАИ

Водитель внедорожника, игнорируя требования инспектора ГАИ, наехал ему на ногу сегодня в Симферополе возле памятника воинам-афганцам, где проходил митинг, посвященный дню вывода советских войск из Афганистана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.

Проезд в районе памятника был временно ограничен для обеспечения безопасности людей, находящихся на мероприятии.

«Инспектор несколько раз предложил водителю «Мицубиси Паджеро» проехать по другой улице, однако тот настаивал на своем: проехать ему нужно было именно здесь и сейчас. Он начал движение и толкнул бампером стоявшего на проезжей части инспектора. Сотрудник ГАИ упал, а его нога оказалась под колесом автомобиля», - говорится в сообщении.

«Скорая помощь» увезла инспектора в больницу. При рентгеновском исследовании переломы выявлены не были, работник ГАИ отделался ушибом и растяжением связок стопы левой ноги.

Свидетели дали показания следственно-оперативной группе, прибывшей на место происшествия.

«Пытаясь переложить всю вину на работника ГАИ, водитель выдвинул правоохранителям свою версию произошедшего: инспектор сам ударился об машину и упал», - сообщили в ГАИ.

Ведется следствие, которое установит причину инцидента.