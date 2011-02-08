В Великобритании официально началась сборка сверхзвукового автомобиля Bloodhound, способного, как утверждают разработчики, развить скорость в 1600 километров в час.

"Мы надеемся, что испытаем машину в Великобритании в конце 2011 или в начале 2012 года", - сказал Би-би-си на авиасалоне в Фарнборо главный инженер проекта Марк Чэпман.

Если испытания пройдут нормально, Bloodhound будет доставлена в Южную Африку, где на месте одного из высохших озер будут делаться попытки побить мировой рекорд скорости на суше.

Для того, чтобы сделать это, машина должна будет превысить скорость 1228 километров в час –столько развил сверхзвуковой автомобиль Thrust в 1997 году.