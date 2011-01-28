«Минирование» львовской больницы - месть за бабушку

Львовские работники милиции совместно с сотрудниками Управления СБУ установили и задержали мужчину, который вчера сообщил о заминировании городской больницы скорой помощи.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, анонимом оказался 23-летний львовянин, который находится на учете в психдиспансере.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «вспомнил», что год назад у него умерла бабушка, как мужчина считает, по вине врачей. В отместку медикам, 23-летний львовянин позвонил по телефону «102» и сообщил о заминировании больницы.

Как сообщал УНИАН, 27 января стражам порядка поступило анонимное сообщение о заминировании Львовской городской клинической больницы скорой помощи.

Взрывотехники после проведенного обыска в здании больницы взрывных устройств не обнаружили. Во время проверки из здания больницы были эвакуированы 642 больных и 725 лиц медицинского персонала.