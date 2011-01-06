Интервью Тимошенко: «Звери алчные, пиявицы ненасытные...»

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух. Отьемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно». Александр Радищев

Прошел всего какой-то год после президентских выборов - и лик Тимошенко в телевизоре способен вызвать радость. Это ж как должна была потоптаться по нас власть, чтобы мы в здравом уме и трезвой памяти радовались интервью с Тимошенко (оно вышло на 5-м канале) и испытывали признательность телеведущему, который ее не перебивает...

Самому интервью предшествовала короткая аналитическая затравка на тему оппозиции, и Тимошенко в частности. Кроме прочего, автор заметил, что экс-президент Виктор Ющенко молчит по поводу арестов оппозиции, «то ли, чтобы остаться в поле оппозиции самому, без Тимошенко, то ли, чтобы не повторить ее участи». Любопытно, что пиарщик Сергей Гайдай, который работал на экс-президента, тут же в комментарии сказал, что в лице Тимошенко он оппозиции не видит, есть одна правящая группа и вторая, которая хочет стать правящей группой. Интересно, он и дальше пиар-консультирует нашего бывшего? Или он, и правда, думает, что между Тимошенко и Януковичем нет разницы? Пиар – все, гражданская позиция – ничего... В этом плане я больше уважаю Порошенко, собственника 5 канала, бывшего непримиримого оппонента лидера БЮТ, который, тем не менее, не запретил ее присутствия в эфире.

Мне кажется, что сейчас, спустя год, все очень четко кристаллизировалось, все стало понятным. После взрыва дома в Евпатории в 2008 году Тимошенко и Ющенко ехали туда в одной машине. Казалось бы после Харьковских соглашений и всего остального время снова сесть в одну машину. Куда там… Они не садятся. Говорят, что Ющенко не вылазит из Швейцарии. Там хорошо, там Цуг. Впрочем, может и не в Швейцарии. Какая разница где, если не со своим народом, не со своей нацией, как он любил говорить.

Вернемся к лидеру «Батькивщины», которая исправно ходит на допросы в ГПУ и которая в перерыве между допросами дала интервью 5 каналу. Она принимала журналиста в своем кабинете (во всяком случае, в помещении по виду похожем на ее кабинет). Зеленые игрушки на праздничной елке, наверное, были призваны подарить надежду.

Если говорить об основным месиджах выступления Тимошенко... Найдено обозначение новой власти, которое, судя по всему, будет применяться ею и сейчас и на последующих выборах - «мафия». Этим словом пользовалась, когда рассказывала о парламентских боях.

Мафией она называла власть, когда говорила о задержании Луценко и Корнейчука. «По-Вашему, это совпадение, что арестованы лидеры двух оппозиционных парламентских партий?! Один из них арестован в тот момент, когда гулял с собакой. Второй - сразу после того, как жена родила.. Это случайно? Посмотрите, что делают с Диденко, у которого четверо детей... Что это еще, если не запугивание оппозиции силовыми структурами?». Обычной для такой ситуации возражающей реплики телеведущего не последовало, поскольку возразить было нечего.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что Виктор Янукович после подписания Харьковских соглашений обещал стабильность тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ, а во время президентской избирательной кампании - повышение уровня пенсий и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. «Чего стоят эти слова (Януковича)? Ноль на выходе», - резюмировала она. А когда ведущий возразил, что это было требование МВФ, что начались реформы, заметив ей, что и вы бы тоже на его месте подняли тарифы, то она сразу парировала: я не поднимала тарифы на своем посту.

– Но ведь вы готовились к выборам, поэтому не поднимали, – возразил журналист.

– Я не поднимала тарифы и в 2008 году. Просто, если не тратить деньги на РосУкрЭнерго, то на все бы хватило, – заметила Тимошенко.

Далее Тимошенко повторила, что с момента прихода к власти Януковича из страны вывели 24 млрд. долл., вспомнила, что почти вдвое увеличилась смета на строительство «Олимпийского» и обвинила Тигипко (которого ранее видела своим будущим партнером) в неуплате налогов за проданный банк «ТАС». «Мы не поднимали тарифы, потому что у нас не было всех этих расходов», – ввернула Тимошенко.

В общем, эту линию интервью можно выразить фразой Радищева: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух..."

Лидер Батькивщины обнародовала и свои планы. Ее политсила будет принимать участие в парламентских выборах. И лучше, чтобы они состоялись в 2011 году. «И не надо бояться мафии, нас 46 миллионов», – напомнила она.

Я подумала, что если в начале программы Тимошенко впервые попеняла тому избирателю, который год назад убаюкал себя противсихами и неучастием в выборах, помогая тем самым победе Януковичу, то последней фразой она автоматически посчитала своими и избирателей Януковича. Скорее всего, небезосновательно.

Маша Мищенко