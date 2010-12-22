Основатель Wikileaks продал свои будущие мемуары

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж продал свои еще не написанные мемуары двум издательствам в Британии и США, сообщает Guardian.

В Соединенном Королевстве мемуары будут выпускать издатели Canongate, в США - Knopf.

Официального подтверждения этой информации нет, замечает РИА "Новости", а газета ссылается на пост в сети Twitter главы литературного отдела испанского издательства Random House Mondadori Клаудио Лопеса.

"Рукопись появится в марте (2011 года)", - написал Лопес. По сведениям Guardian, к Canongate перейдут и все права на перевод книги. Сам Ассанж сейчас выпущен под залог до следующих судебных слушаний по его экстрадиции в Швецию.