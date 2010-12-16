Влюбленные отравились выхлопными газами в гараже

В Черкассах 27-летний мужчина и 16-летняя девушка отравились автомобильными выхлопными газами в гараже.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в Черкасской области, молодых людей в гараже автокооператива обнаружили случайно.

Мужчина на то время уже был мертвым, девушка – без сознания.

Пострадавшая была срочно доставлена в Черкасскую областную больнице, где ей оказана срочная реанимационная помощь. Врачи ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

По одной из версий, пара решила уединиться в гараже, и чтобы погреться, они завели двигатель автомобиля.