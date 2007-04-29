На шахте в Луганской области погиб 38-летний горняк

29-го апреля на шахте “Миусинская” ГП “Донбасантрацит” погиб 38-летний горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, его смерть наступила в результате поражения электротоком.

На шахте “Партизанская” этого же предприятия тяжело травмирован горняк. Электрослесарь стационарного оборудования получил закрытый перелом правой ступни.

Вчера на Львовщине на шахте “Возрождение” ГП “Львовуголь” умер крепильщик 1963 года рождения.

В этот же день на шахте имени М.Баракова ГП “Краснодонуголь” травмирован проходчик участка. 54-летний мужчина получил закрытый перелом обоих костей левой голени со смещением на уровне нижней трети.

На шахте “Самсоновская-Западная” с открытым переломом нижней трети левого плеча и большой рваной раной правого плеча в местную больницу госпитализирован 37-летний проходчик участка.

На шахте «Партизанская» ГП “Антрацит” травмирован 55-летний горняк. Электрослесарь механического цеха получил ушиб и закрытый перелом правой голени.