Психически больной порезал трех человек в Черновцах

В Черновцах в течение суток от ножевых ранений пострадали четверо местных жителей.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в Шевченковский райотдел милиции обратились двое жителей областного центра (40 и 51 года), которые сообщили, что их 24-летний сосед нанес им ножевые ранения. Впоследствии из больницы поступило сообщение, что с резаной раной в участке лопатки обратился 66-летний горожанин, также пострадавший от рук этого человека.

Злоумышленника по месту жительства задержали сотрудники милиции, которые выяснили, что телесные повреждения он наносил беспричинно. До этого он уже имел проблемы с психическим здоровьем и был на лечении в психиатрической больнице.

В тот же день ножевые ранения получил 21-летний житель Черновцов в одном из развлекательных заведений города. Сотрудники уголовного розыска задержали по «горячим следам» 23-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство.