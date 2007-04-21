Книга Кучмы вдохновила Ежи Гофмана создать документальный фильм об Украине

Польский режиссер Ежи ГОФМАН презентовал документальный фильм об Украине. Как сообщает “5 канал”, название первой части фильма перекликается с книгой бывшего Президента Леонида КУЧМЫ - "Украина или Малороссия". Часть вторая - "Навеки вместе". Все это элементы документального цикла "Украина – становление нации".

Книга Л.КУЧМЫ "Украина - не Россия" вдохновила Е.ГОФМАНА создать документальную ленту "Украина". Польский режиссер решил исследовать историю и создать сначала фильм-трилогию, а, поскольку события 2004-го года в трилогию не вместились – доснял и четвертую часть. Съемки ленты проходили почти по всей Украине. Материалы искали во всех исторических музеях, снимали крепости, памятники и здания, которые хоть каким-то образом влияли на историю.

По словам режиссера, "мы потому и назвали ленту "Украина - становление нации”, ведь до сих пор продолжается становление нации”. Для создания сюжета Е.ГОФМАН не обращался к отдельным историкам, использовал первоисточники. Все части построены в виде исторического рассказа. Голос за кадром - сам Е.ГОФМАН. Как отметил директор Польского института в Киеве Ежи ОНУХ, "я думаю, этот фильм будет интересен как украинцам так и полякам, может они там найдут что-то интересное для себя."

Окончательной даты большой премьеры еще не назначили. Однако, по желанию самого режиссера, лента будет иметь телевизионный формат, и будет выпускаться на дисках.