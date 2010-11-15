Суд в Москве рассмотрит видео с дня рождения Януковича

Арбитражный суд Москвы в понедельник проведет основные слушания по иску медиахолдинга ООО "Ньюс медиа-Рус", учредителя портала lifenews.ru и ряда печатных СМИ, к корпорации Google и принадлежащему ей видеосервису YouTube о взыскании 1 миллиона рублей.

Иск заявлен по поводу незаконной, по мнению истца, демонстрации на портале YouTube видеоролика, снятого корреспондентом lifenews.ru во время празднования дня рождения президента Украины Виктора Януковича.

Исполнительный директор ООО "Ньюс медиа-Рус" Ашот Габрелянов, комментируя Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) подачу иска, пояснил, что у ролика было огромное количество просмотров, при этом владельцы сервиса сопроводили его коммерческой рекламой.

По словам Габрелянова, истец потратил немало денег, отправив своего журналиста в командировку, а YouTube, не потратив ни копейки, не стесняется зарабатывать на ролике, даже не поставив в известность правообладателя.

При этом в своем иске к YouTube и Google компания не требует прекратить демонстрацию ролика про Януковича, заявлено только требование о компенсации в 1 миллион рублей, замечает РИА "Новости". Как пояснил исполнительный директор истца, он "не против того, чтобы ролик там висел", если он, как правообладатель, будет получать за это деньги.