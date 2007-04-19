Самолет, который следовал рейсом Тбилиси-Киев, совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании UM Air, выполнявший рейс Тбилиси-Киев, вечером 18 апреля совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», самолет был вынужден вернуться обратно в грузинскую столицу после полуторачасового полета из-за разгерметизации одного из выходов самолета.

Как рассказал агентству УНИАН один из пассажиров самолета, вначале вылет самолета из Тбилиси перенесли на час, взлетели около 19.00, а после того, как самолет начал набирать высоту, «у пассажира, который сидел возле запасного выхода над крылом, из-за разгерметизации двери засосало пиджак».

По словам собеседника агентства, после этого пилот принял решение не увеличивать высоту и вернулся в Тбилиси. При этом самолет полтора часа летал над городом, чтобы использовать горючее, для осуществления успешной посадки.

После посадки пассажиры пять часов ожидали в аэропорту, пока самолет отремонтируют.

Вылетел самолет в Киев сегодня, 19 апреля, около 2 часов ночи по киевскому времени.

Как отметил пассажир, экипаж самолета после посадки вышел в салон с извинениями и при этом сообщил, что посадка произошла из-за попытки одного из пассажиров открыть дверь. Однако собеседник агентства уверяет, что этого не было: пассажиру, у которого засосало край пиджака, пришлось отрывать его, когда ему пришлось вставать.

«Нам сказали, что если бы мы поднялись выше, то были бы ужасные результаты», - отметил собеседник агентства. Об этом сказали местные механики, уточнил он.

«Представитель авиакомпании даже не обеспечил пассажиров водой, хотя были и маленькие дети. Предложили нам в 5 утра (в Киеве - УНИАН) маленькую маршрутку до ближайшего метро за их счет и все», - заявил он.

На данный момент агентство УНИАН ожидает комментариев от компании UM Air (Украинско-Средиземноморские авиалинии).