Олег Ляшко – мужчина, а не просто депутат
10:59, 28 октября 2010Разное
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Багато всевозможних іспитаній
Зазнав Ляшко, народний депутат.
Але завжди і всюди, навіть в бані
Він пильнував свій, так сказать, мандат.
Оддам усе, казав він толєрантно,
Любая прихоть за приличное бабло –
Робив він людям сладко і приятно,
Але вот ЕТОГО ніколи не було!
Отож пройдя крізь бурі і незгоди –
Дарма що був на всякоє горазд, –
Не втратив драгоценной цноти,
Бо він Мущина, а не просто депутат!
Народное творчество
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