Олег Ляшко – мужчина, а не просто депутат

Багато всевозможних іспитаній

Зазнав Ляшко, народний депутат.

Але завжди і всюди, навіть в бані

Він пильнував свій, так сказать, мандат.

Оддам усе, казав він толєрантно,

Любая прихоть за приличное бабло –

Робив він людям сладко і приятно,

Але вот ЕТОГО ніколи не було!

Отож пройдя крізь бурі і незгоди –

Дарма що був на всякоє горазд, –

Не втратив драгоценной цноти,

Бо він Мущина, а не просто депутат!

Народное творчество

