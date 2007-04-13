Глава греко-католиков освятил крест на здании военного комиссариата

Сегодня по случаю 100-летия основания Ивано-Франковской Духовной семинарии УГКЦ имени священномученика Йосафата на здании местного военного комиссариата, где до 1945 года была размещена семинария, установлен мемориальный крест. Крест освятил глава УГКЦ Любомир ГУЗАР.

Как сообщил УНИАН подполковник Тарас ГРЕНЬ из Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины, в торжественном богослужении по случаю освящения креста приняли участие правящий архиерей Ивано-Франковской епархии Владимир ВИЙТИШИН, а также руководство областного военного комиссариата. Когда встал вопрос об установлении на здании военного комиссариата памятного знака, духовенство встретило полное понимание со стороны командования войсками Западного оперативного командования.

Сегодня по случаю 100-летия основания духовной семинарии УГКЦ в областной филармонии состоялась торжественная академия с участием духовенства и власти, общественности области. Как известно, землю под строительство духовной академии выкупил в свое время тогдашний Станиславский (Ивано-Франковск с 1962 года – УНИАН) правящий архиепископ Андрей Шептицкий.