Франция вводит новую категорию в классификации отелей

Новая гостиничная категория "дворец" будет присваиваться во Франции самым исключительным и наиболее престижным отелям страны. Первые гостиницы могут получить новую оценку в конце 2010 года, но только после необходимых согласований с профессионалами отрасли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал hosteltur.com.

До августа 2009 года французская система классификации гостиниц отличалась от привычной общеевропейской уже только тем, что в ней не было пяти звезд. Высшей категорией признавалась "4 звезды делюкс". Стараниями Эрве Новели, госсекретаря, отвечающего за торговлю, малые и средние предприятия, туризм и сферу обслуживания, французская система "гостиничных ценностей" была пересмотрена в сторону привычной пятизвездочной градации.

Представители правительства считают, что ведение нового уровня оценки будет означать новый этап в совершенствовании системы классификации французских отелей и позволит сделать более понятными предложения по дорогим гостиницам для иностранных туристов. Предполагается, что данная категория будет присваиваться только действительно исключительным отелям, число которых, по оценкам экспертов, не превышает 20. Кроме того, дворцом может стать только отель, уже имеющий пятизвездочную категорию.

Список критериев, по которым отели будут вноситься в каталоги как дворцы, будет составлен компанией Atout France, занимающейся продвижением Франции как туристического направления.