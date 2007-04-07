Янукович думает, что фамилия министра иностранных дел России – Иванов

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Конфузом обернулось выступление украинского премьера Виктора Януковича на пресс-конференции в Киеве 5 апреля: глава Кабмина заявил, что в России есть министр иностранных дел по фамилии Иванов.

Янукович похвалился, что разговаривал с канцлером Австрии о возможном участии канцлера в регулировании политического кризиса в Украине. Этот разговор, по словам премьера, состоялся случайно. Журналисты попросили Януковича уточнить: почему «случайный» разговор состоялся с канцлером Австрии, а не, например, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который ранее предлагал помощь Украине. Янукович тут же пообещал использовать предложение российских коллег, однако неожиданно для журналистов сообщил о новой фамилии главы МИД РФ. «Россия для нас страна очень авторитетная. Мы используем это предложение министра иностранных дел Иванова», – сказал украинский премьер.

Новый Регион, прислал Ministr (Cz)