”Ауди” стал причиной полуторачасовой задержки движения поездов

В Черниговской области из-за дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде на полтора часа задерживалось движение поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня в 00.30 в г. Бобровица на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель легкового автомобиля "Audi А-6" не справился с управлением и допустил столкновение с опорой контактной сети. В результате ДТП габаритами сбитой опоры было перекрыто движение по трем путям, в результате чего было задержано движение двух пассажирских и пригородного поездов.

В 2 часа аварийно-восстановительными бригадами двух ремонтных поездов движение было возобновлено.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Черниговской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрированы 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек и 174, - травмированы.