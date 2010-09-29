В Украине школьников будут учить финансовой грамотности

Сегодня в Днепропетровском университете экономики и права (ДУЭП) состоялась презентация общенациональной программы финансовой грамотности школьников «Школа финансового успеха».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках презентации проведен первый открытый урок для учеников средних школ Днепропетровска, которые будут заниматься по новой программе на первом этапе ее реализации.

Авторами общенациональной образовательной программы выступили «ЮниорБанк» (образовательный проект «ПриватБанка») и ДУЭП – один из ведущих негосударственных вузов Украины.

Авторы программы «Школа финансового успеха» подчеркивают ее социальную направленность, предоставление открытого и равного доступа всем школам, педагогам и родителям к методикам и учебным материалам для проведения уроков и факультативов о практической экономике. Впервые в педагогической практике образовательная программа имеет интерактивный характер - в ее рамках школьникам будут бесплатно выпускатьсь настоящие банковские "ЮниорКарты", которые позволят ученикам осваивать финансовые услуги на практике, а их родителям - контролировать расходы своих детей.

По словам первого проректора ДУЭПа Анатолия ЗАДОИ, методику данной программы разрабатывали преподаватели вуза, совместно с сотрудниками «ПриватБанка» и учителями экономики.

«Программа «Школа финансового успеха» позволит сделать экономику интересной для детей. Наша главная задача, чтобы выпускник школы мог свободно ориентироваться в современном экономическом пространстве, осознанно принимал решение как ему нужно зарабатывать, тратить и сберегать деньги», - отметил А.ЗАДОЯ.

По словам руководителя проекта «ЮниорБанк» Татьяны ГАРЕЕВОЙ, образовательная программа «Школа финансового успеха» внедряется как составная часть всемирной программы финансовой грамотности под патронатом международной платежной системы VISA.

«В качестве эксперимента мы выбрали 5 средних школ в Днепропетровске, где в течение полугодия будут проведены 30 факультативных уроков по образовательной программе. Мы также планируем провести подобный эксперимент в школах Ивано-Франковска, а затем распространить программу на всю Украину. По итогам эксперимента и методического усовершенствования программы мы намерены представить ее Министерству образования и науки Украины с просьбой рекомендовать ее в качестве факультативных занятий во всех школах», - подчеркнула Т.ГАРЕЕВА.

По ее словам, в ближайшее время учебные курсы и методики по программе «Школа финансового успеха» будут доступны на веб-сайте «ЮниорБанка». Получить их можно совершенно бесплатно.

Для самых маленьких школьников 1-4 классов в рамках программы «Школа финансового успеха» до конца 2010 года будет завершен выпуск специальных обучающих мультфильмов «Азбука денег. Как помочь ребенку вырасти богатым», разработанный совместно с творческим объединением «Маски» (Одесса). Эти видеоуроки финансовой грамотности также будут предоставлять школам бесплатно.