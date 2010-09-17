100 лет исполнилось старейшему милиционеру

На Винниччине отметили 100-летний юбилей старейшего украинского милиционера Владимира БРОДСКОГО.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД в Винницкой области, в село Севериновка Тростянецкого района поздравить юбиляра приехало руководство облуправления во главе с главным милиционером области Валерием НОНИКОМ.

«Готовился к празднику я с большим волнением, поскольку впервые в жизни подписывал поздравление человеку, которому исполнилось 100 лет», - сказал В.НОНИК.

По случаю торжества В.БРОДСКОМУ вручили Орден «За заслуги III степени» и Награду МВД Украины «Закон и честь».

Также в Тростянецком райотделе милиции организовали встречу с ветеранами органов внутренних дел и праздничный концерт в честь юбиляра. Местные школьники прочитали для ветеранов МВД свои стихи.

В.БРОДСКИЙ прошел Великую Отечественную войну, служил в подразделении СМЕРШ, а также 30 лет жизни отдал работе в органах внутренних дел.

У юбиляра большая семья: жена, вместе с которой они прожили 78 лет, дочь, две внучки и трое правнуков.