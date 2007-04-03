В Киеве в ДТП погиб один пассажир маршрутки, 12 - пострадали

В Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб один пассажир маршрутки, 12 - пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, авария произошла вчера в 15.10 в Подольском районе столицы по ул. Е.Телиги, 61А. Водитель маршрутного автобуса "Богдан" (маршрут №213) не справился с управлением и осуществил столкновение с железобетонным столбом.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.

***Всего за прошедшие сутки на территории Украины зарегистрированы 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8 человек и 169 - травмированы.