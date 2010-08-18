Американец, сидя в тюрьме, получил новый срок за угрозы Обаме

Американец, отбывающий почти 20-летний срок тюремного заключения, умудрился добавить к ним еще 2,5 года за письмо с угрозой убить президента США Барака Обаму, сообщает Associated Press.

33-летний Джош Маккалум (Josh McCallum) с 1999 находится в одной из тюрем штата Миссури года по обвинению в кражах со взломом.

В августе 2009 года он отправил в Белый дом письмо, в котором, в частности, говорится, что "президента нужно застрелить". Во вторник федеральный окружной суд в Сент-Луисе приговорил ранее признавшего себя виновным Маккалума к 2,5 годам тюремного заключения.

Этот приговор он начнет отбывать только в 2018 году, когда истечет срок его предыдущего наказания, замечает РИА "Новости".