В аварии маршрутки погибла 8-летняя девочка

В Одессе пассажирский автобус «Богдан» компании «Автотранссервис», следовавший по маршруту №146, опрокинулся сегодня около 15 часов, не вписавшись в поворот, на участке дороги от Пересыпского моста до улицы Пастера, и скатился по крутому склону.

Вследствие того, что машина несколько раз перевернулась, погибла 8-летняя девочка, 12 пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Всего в аварии, по предварительным данным, случившейся от превышения водителем скорости движения, пострадали 20 пассажиров, сообщили УНИАН в центре связей с общественностью Одесского горГАИ. Сейчас место аварии оцеплено сотрудниками ГАИ, движение на этом участке дороги перекрыто.

Подробности трагедии будут обнародованы позже после выяснения всех обстоятельств ДТП.