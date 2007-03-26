Умер Михаил Ульянов

В Москве скончался известный актер театра и кино, художественный руководитель театра им. Вахтангова Михаил Ульянов, передает телеканал "Вести-24".

Народный артист СССР М.Ульянов родился 20 ноября 1927 г. в селе Бергамак Муромцевского района Омской обл. В сибирском городке Тара, куда во время войны был эвакуирован львовский Театр им. Заньковецкой, режиссер Евгений Просветов и посоветовал Михаилу поступить в омскую театральную студию.

М.Ульянов снимался в таких фильмах, как "Дом, в котором я живу", "Добровольцы", "Председатель", "Братья Карамазовы", "Бег", киноэпопее "Освобождение" и еще многих, где исполнил роль маршала Жукова, "Последний побег", "Без свидетелей", "Сочинение ко Дню Победы", "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер".

Среди театральных ролей Ульянова противоречивые мощные масштабные характеры: шекспировские Антоний и Ричард, Ленин, Цезарь, Степан Разин.

Он был режиссёром, театральным и общественным деятелем. Награджен высшими премиями и наградами бывшего СССР и Российской Федерации.