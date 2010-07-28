Мазда врезалась в Запорожец: двое погибших, двое раненых

На автодороге Винница – Бар Жмеринского района в результате столкновения автомобилей два человека погибли и еще двое травмированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.

27 июля возле с. Беликовцы 25-летний водитель автомобиля "Мазда 929", житель Винницы, в условиях дождя и мокрого дорожного покрытия не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, при этом изменив направление движения, допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ 110307" под управлением 30-летнего жителя Винницы.

В результате ДТП водитель автомобиля "ЗАЗ" и его 25-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли. 23-летний пассажир этого же автомобиля получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и госпитализирован в реанимационное отделение жмеринской центральной райбольницы.

Водитель автомобиля «Мазда» задержан. Он содержится под конвоем в травматологическом отделении жмеринской больницы с телесными повреждениями в виде сотрясения головного мозга и перелома правой ключицы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.