Яна Клочкова родила сына

Олимпийская чемпионка Яна Клочкова в понедельник стала мамой. Сын 27-летней спортсменки - весом 4,4 кг и ростом 56 см - появился на свет в киевском роддоме №7. Пребывание в вип-палате здесь стоит 2000 грн. в сутки, а сами роды обходятся в $500-700, уточняет газета Сегодня.

Рожала Яна самостоятельно, но заранее попросила принимать роды лично главврача, ведь по всем срокам получалось, что сына Яна переносила, хотя врачи уверяли, мол, такое бывает, когда должен родиться мальчик.

Отец ребенка, грузинский бизнесмен Леван Ростошвили успел прилететь в Киев к рождению сына. С именем ребенка Яна и Леван пока не определились. По словам друзей Клочковой, скорее всего, назовут Сандро (Александр), чтобы у имени были и грузинские, и украинские корни.