Тела казненных в "одесской Катыни" лежат на складе у предпринимателя

Родственники репрессированных одесситов требуют от власти установить Мемориал памяти на месте массовых расстрелов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Одесской организации Всеукраинского общества политических узников-репрессированных Павел ОТЧЕНАШЕНКО, найденные полтора года назад останки 1086 одесситов, репрессированных и расстрелянных в 1930-е годы сотрудниками НКВД, до сих пор не перезахоронены.

По его словам, родственники казненных сталинским режимом требуют от власти «выделить необходимые средства на завершение эксгумации, начатой два года назад специалистами предприятия «Мемориалы Украины», и установить на месте в районе аэропорта, которое называют «одесской Катынью», Мемориал памяти жертв коммунистических репрессий».

Однако пока что большинство извлеченных из земли фрагментов тел гниет на складе одного из местных предпринимателей, в китайских контейнерах для транспортировки товаров, потому что у государства, твердят чиновники, «не «хватает средств на эксгумацию».

"Как свидетельствуют местные старожилы, по ночам тогда расстреливали столько людей, что утром можно было видеть потоки крови, - сообщил П.ОТЧЕНАШЕНКО. - И репрессии не закончатся до тех пор, пока не будет установлено имя и похоронен последний из казненных коммунистическим режимом".

В свою очередь, городская власть выделила место для перезахоронения репрессированных на Западном кладбище.