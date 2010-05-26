Как надо любить свою землю, чтобы не сдавать ее за газ

Лет десять тому назад я отдыхала в Саках и произошел, на первый взгляд, незначительный, но запомнившийся случай.

Ехала от санатория на рынок, рядом у окна сидела хрупкая миловидная женщина лет тридцати пяти, изящные черты лица выдавали в ней татарку.

Маршрутка сделала крутой поворот, в окнах открылась панорама моря с висящими над ним облаками. «Как я люблю наши крымские облака!» - вдруг, глядя в окно, негромко произнесла соседка. Слова предназначались явно мне, поэтому я отклинулась: «А что же в них особенного?» Она оживилась и повернулась ко мне: «Таких облаков нет нигде, таких красивых, самое главное – посмотрите, какие они низкие, от этого небо кажется намного ближе! Я жила в Самарканде, была в Москве и Санкт-Петербурге – таких облаков нет нигде, только в Крыму!»

Женщина засобиралась к выходу и вышла на подъезде к Сакам у дачного поселка, где, как я уже слышала, не только летом, а и зимой, жили приехавшие из Средней Азии татары, те, кому не «посчастливилось» получить землю для постройки дома.

Хорошее настроение и улыбка, вызванная встречей, не оставляли меня и вспоминались еще несколько дней. Подумалось: женщина - может врач, может высококлассная сестра (садилась она тоже у санатория), в любом случае – развитый человек с богатым духовным миром - вернулась на землю своих отцов и дедов, любимая профессия, живет в достатке и счастлива от этого.

А потом я увидела ее в санатории – на аллее, где прохаживались у вечернего моря отдыхающие, она… продавала семечки, на следующий день на рынке днем – то же самое…

Она не работала врачом или медсестрой; явно высокообразованный человек, она торговала семечками, потому что не могла найти другой работы в оживающих только летом Саках, но - радовалась тому, что живет на своей Родине, и любовалась ею.

…Потом я неоднократно бывала в Крыму и каждый раз видела живущих там крымских татар – продавцов в магазинах и на рынках, хозяев, предоставляющих приют отдыхающим, и др. И всегда отмечала приветливость этих людей, трудолюбие и целеустремленность (казалось, они готовы грызть зубами камни, чтобы построить дом для своей семьи, вырастить и выучить детей), отсутствие «понтов» и стремления к показной роскоши (хозяин, у которого мы жили в Судаке в доме стоимостью по меньшей мере в миллион долларов, ходил в таких тертых штанах и ездил на таком стареньком «жигуле», что если бы кто такой же просил милостыню в Киеве – кинула бы, наверное, гривню), но главное - всегда поражала их любовь к своей земле, поражало то, как они обихаживают каждый клочок, доставшийся им. И как это отличается от поведения многих украинцев-селян, продающих свою, доставшуюся им при распаевке колхозов, землю за квартиры, а еще хуже – за иностранные авто.

…В эти майские дни, когда крымские татары отмечали 66-ую годовщину сталинской депортации, я снова вспомнила маленькую женщину из сакской маршрутки, которая ТАК рассказала мне о своей любви к крымским облакам, что это давало и дает мне силы преодолевать свои проблемы, и подумала: может народу Украины крымские татары даны Богом для того, чтобы напоминать об истинных ценностях, напоминать о том, как надо любить свою землю, свою страну, чтобы не сдавать ее ни за импортные железки, ни даже за газ?

Ольга Милюхина