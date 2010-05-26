Американка родила ребенка за рулем автомобиля

Жительница американского штата Миннесота родила ребенка во время управления автомобилем на пути в больницу, сообщает Медпортал со ссылкой на Fox News.

По словам 29-летней Аманды Макбрайд (Amanda McBride), у нее начались схватки, когда она была на работе. После этого женщина поехала на машине домой, откуда вместе с мужем направилась в больницу. Но муж не имел права управлять автомобилем, так как у него периодически случались судорожные припадки. В связи с этим за рулем находилась сама беременная.

Макбрайд сказала, что по дороге в больницу у нее отошли воды, после чего ребенок "просто выскользнул". По словам женщины, она попросила мужа держать руль, а сама взяла новорожденного. Медики констатировали, что мальчик весом 3630 грамм родился здоровым.