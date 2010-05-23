Во Франции грабители похитили еще пять ценных картин

Второй за последние несколько дней случай похищения ценнейших картин произошел во Франции - грабители, избив коллекционера, вынесли из его дома пять картин, одна из которых принадлежит кисти Пабло Пикассо.

Как передает Reuters со ссылкой на представителей полиции, самой ценной из украденных в Марселе полотен оказалась литография, снятая с картины знаменитого испанского художника Пикассо, с изображением женского портрета.

Авторами других картин являются менее известные художники, их имена и предположительная стоимость украденного не сообщаются.

Коллекционер, пострадавший при ограблении, госпитализирован.

Ранее, как сообщалось, в ночь на четверг были украдены также пять картин из Парижского музея современного искусства, среди которых "Голубь с зеленым горошком" Пабло Пикассо и "Пастораль" Анри Матисса. Стоимость украденных в Париже картин оценивается в 100 миллионов евро.