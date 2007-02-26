Их всех нужно гнать из политики…
Никого из 300 олигархов в Верховной Раде не интересует светлое будущее Украины и украинцев. Свое светлое настоящее они построили здесь, а не в цивилизованной Европе. И собираются закреплять свои позиции…
Мнение (из дискуссии на форуме)
БЮТ и «Нашей Украине» понадобилось почти полтора года чтобы, после отставки Юлии Тимошенко с поста премьер-министра прийти к политическому компромиссу.
Возникает много вопросов. Вот некоторые из них.
Успели ли они разработать единую концепцию дальнейшего нормального развития Украины на ближайшие 5–10 лет? И смогут ли предложить ее народу? А народ даст им свое согласие? Как долго НУ и БЮТ будут вместе? Кто и какими методами будет реализовать их планы? Какова будет роль парламента?
Мое мнение таково. Никого из 300 олигархв в Верховной Раде не интересует светлое будущее Украины и украинцев. Свое светлое настоящее они построили здесь, а не в цивилизованной Европе. И собираются закреплять свои позиции. Потому и идет между ними схватка за место у корыта. И результатом такой схватки может быть дальнейший раскол Украины.
У нас в истории уже были периоды с двумя гетьманами...
Их всех нужно гнать из политики.
Г.Ш. (из дискуссии на форуме)