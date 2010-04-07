Крестьянин обнаружил на своем огороде 30 снарядов

В Кировоградской области в селе Писаревка пиротехники обезвредили 34 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденные в огороде местного жителя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды МЧС в Кировоградской области.

Мужчина во время проведения весенне-полевых работ нашел у себя в огороде 8 ржавых металлических предметов и вызвал спасателей. Саперы с помощью миноискателя обследовали участок и обнаружили еще 24 артиллерийских снаряда и 2 ручные гранаты, после чего опасные предметы были обезврежены.