Крестьянин обнаружил на своем огороде 30 снарядов
23:30, 07 апреля 2010Разное
961 0
В Кировоградской области в селе Писаревка пиротехники обезвредили 34 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденные в огороде местного жителя.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды МЧС в Кировоградской области.
Мужчина во время проведения весенне-полевых работ нашел у себя в огороде 8 ржавых металлических предметов и вызвал спасателей. Саперы с помощью миноискателя обследовали участок и обнаружили еще 24 артиллерийских снаряда и 2 ручные гранаты, после чего опасные предметы были обезврежены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter