На Десне третьи сутки ищут тела трех детей

В Вышгородском районе Киевской области на реке Десна третьи сутки продолжаются поиски тел трех детей (1997, 1998 и 1999 г.р.), которые провалились под лед и утонули.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Поисковые работы осложняются сильным течением реки и наличием льда.

В поисках задействованы подразделения МЧС, работники МВД и местные жители. Координацию работ осуществляет Государственная специальная аварийно-спасательная служба на водных объектах МЧС.