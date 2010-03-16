Пограничники обнаружили на деревьях мешки с мясом

Луцкие пограничники обнаружили возле границы с Беларусью почти 200 килограммов контрабандного мяса в пакетах, которые висели на деревьях.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь начальника пограничного отряда Луцка Олег ЛЫЧКОВСКИЙ, странную находку - 6 полиэтиленовых мешков с копчеными мясопродуктами, обнаружил патруль отдела «Вычивка» Луцкого пограничного отряда.

Вероятнее всего, продукты оставили контрабандисты. Скорее всего, их планировали при случае незаконно перевезти через границу, и подвесили на деревья для того, чтобы мясо не стало добычей для диких животных, отмечается в сообщении.

Найденную мясную продукцию пограничники передали в Сарненское отделение налоговой милиции.