В Черкассах горел рынок

Вчера в Черкассах загорелось торговое помещение по продаже товаров бытовой химии на территории рынка на базе облпотребсоюза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, на место происшествия были направлены четыре пожарных расчета. На момент прибытия на место первого подразделения огонь уже пылал на площади 10 кв. м.

Как выяснилось, пожар возник в результате короткого замыкания в электросети торгового павильона. Убытки подсчитываются.