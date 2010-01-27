Критерии выбора меньшего зла

Первый тур выборов остался в истории, вместе с надеждами на быстрое улучшение ситуации. Впереди опять жесткое противостояние и выбор меньшего зла. Выбор непростой, но далеко не для всех.

В 2004 году политтехнологам удалось разделить страну на две части и установить в украинском обществе систему распознавания «свой–чужой». Как на самолетах военной авиации. В этой системе априори все, что говорит/делает «свой», – это божье откровение и чистая правда, а все, что говорит его оппонент, – то все от лукавого и ложь. Пусть бы даже по очереди читали одинаковый текст.

Убеждать таких представителей общества бесполезно. Они давно определились, и сомнений у них нет.

Но, к счастью, за пять лет появилась довольно значительная группа самостоятельно мыслящих граждан. Количество таких людей непрестанно растет, и, по-видимому, не случайно, коррелирует с количеством Интернет-пользователей в Украине (около восьми миллионов). Это они голосовали за третьего. И именно за их золотые голоса сейчас идет ожесточенная борьба.

В первый раз за независимую историю Украины возникла ситуация, когда не толпа, а думающие граждане могут изменить судьбу страны.

Для ориентации в безграничном массиве информации и выводов нужные критерии. Какие? Ну, например, при выборе собаки главное не то, как она гавкает, а еще и важны “экстерьер”, порода, родословная, служебные характеристики, индивидуальные качества, кто хозяин и рекомендации. При выборе политика критериев намного больше.

Вот некоторые из них:

Внешность и возраст. Тут подход универсальный. Чем младше и красивше, тем лучше. Хотя при современной косметологии создать хорошенькое «напомаженное набриолиненое существо» даже из макаки совсем не проблема. Значительно важнее – чей портрет будет висеть в учебных заведениях.

Если школьник спросит учителя, показывая на портрет: «А что то за дядя?» – то ответ может быть такая: “Учился плохо, потому дважды сидел”. А если будет “тетя”, то – “Училась отлично, потому дважды не сидела”.

В обоих случаях имеем прекрасный воспитательный момент, но все же позитивный пример был бы намного лучше...

Государственный язык. В сильном государстве может быть только один государственный язык. Это закон развития. Он одинаков для всех – и для США, и для Германии, и для Франции, и для Украины... Региональные языки допускаются в виде исключения. И точка.

Если в какой-то стране язык был деформирован в результате притеснений при оккупации, то при возрождении независимости язык возрождается в первую очередь. Так было в Норвегии с ее пятимиллионным населением, Чехии да и в других государствах.

В Украине государственный язык есть и может быть только украинским. Любой сильный глава государства и сам в совершенстве выучит язык, и всячески будет поддерживать его. Если же кандидат в президенты говорит иначе, то он или слабый, или тупо врет, проявляя ситуативный популизм.

Дебаты. Одна из основных функций главы государства – презентация и защита интересов собственной страны на внешней арене. Этот сегмент ответственности Президента охватывает участие в саммитах, международных форумах, двусторонних переговорах на уровне делегаций и лично, официальные и неофициальные встречи «без галстуков» с сильными мира сего. А там все акулы – палец в рот не клади, случайных нет, потому что их съедают до того. Кстати, Ющенко не был успешным именно из-за нехватки таких качеств. Находить общий язык придется и с Обамой, и с Путиным, и с европейскими лидерами. Понятно, если они пожелают разговаривать с нашим новым Президентом. А могут и международную изоляцию устроить. Тогда интересы непутевых малороссов охотно представит кремлевский тандем. В своей интерпретации.

Дебаты между кандидатами в развитых странах дают избирателям ответ на вопрос, кто из двух будет их лучшим представителем в мире... Или более глупым. Это как выпускной экзамен, квинтэссенция выборов. Это фильтр. К дебатам там готовятся за год. И грязи выливается немерено. Вспомните платье Моники.

А напряжение и ответственность таковы, что во время дебатов у кандидатов пот стекает по шее за воротник. Проиграть дебаты еще допустимо, но неучастие в дебатах – это немедленная политическая смерть! Это бесславное самоснятие с избирательной гонки.

А что у нас? Один из кандидатов вообще отказывается от дебатов?! Даже на полностью лояльных и комфортных для себя каналах. Например, на телеканале «Интер», который транслирует о Викторе Януковиче только позитивные материалы, или ТРК «Украина».

Вопрос – как и каким образом этот деятель будет отстаивать национальные интересы?

Фальсификации. После первого тура фальсификации не фиксировали, потому что не было необходимости. Но проявились тревожные и подозрительные тенденции. Скандал с грузинскими наблюдателями и суматоха вокруг голосования на дому и процедуры внесения избирателей в списки в день выборов свидетельствует лишь об одном. Готовятся системные фальсификации. Потому и кричат о страшном количестве грузинских наблюдателей.

Простая арифметика – ну что такое три тысячи наблюдателей на десять миллионов избирателей региона? Ничто. Всего лишь один к трехстам. Ясно, что на волеизъявление они никак не повлияют. А вот системные нарушения могут и обнаружить! Отсюда вся истерия и недопуск.

То же касается голосования на дому. Тут наоборот прибедняются – какие-то жалкие три процента... В том-то и дело, что понемножку, кругом-бегом по три процента – можно и десяток наскрести.

Легальный Президент может быть избран только честным путем.

Свобода слова. Оба кандидата достаточно быстро и эффективно будут пытаться перевести все что разговаривает, показывает и печатает, в марионеточный режим. Единственная надежда – вроде бы проевропейски настроенная Тимошенко немножко будет остерегаться Запада и оставит что-то безопасное для себя и малотиражное. Вроде «Эхо Москвы» в России.

Мелкий и средний бизнес. Обоим представителям олигархических кланов малый бизнес – как кость в горле. С одной стороны им не нужные независимые и самодостаточные граждане, а из второго – как-то нужно накормить тринадцать миллионов пенсионеров. Потому будут притеснять налогами. Небольшая разница будет лишь в подходах. Думаю, что при Тимошенко это будет выглядеть более цивилизовано.

Экономика. Страна в настоящее время переправляется через болото экономического кризиса.

На переправе коней не меняют. Через два месяца заканчивается тяжелый зимний период. Начинаются плановые ремонтные работы в энергетике, на транспорте, дорогах и в ЖКХ. Подготовка к Евро-2012. Изменение верхушки власти приведет к чехарде во всем командном составе государственных компаний, которая остановит нас еще на один год. Потому власть до 2012 года менять нежелательно.

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В целом критериев намного больше. Но и выше приведенных вполне достаточно, чтобы определиться какая из двух бед является меньшей для Украины и 7 февраля результативно проголосовать.

Виктор Малей, частный предприниматель