В день выборов можно быстро вклеить фото в паспорт

В Винницкой области в день выборов, 17 января, в усиленном режиме будут работать паспортные отделы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе гражданства, миграции и регистрации физических лиц главного управления МВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, паспортные подразделения будут работать с 7.00 до 21.00.

В частности, в день выборов граждане, которые по тем или иным причинам своевременно не вклеили фото в свой паспорт, при достижении 25 или 45-летнего возраста, могут обратиться в паспортный отдел по месту регистрации, и новое фото будет вклеено за час-два.

Также в МВД отметили, что в день голосования в паспортных отделах можно будет произвести обмен недействительных паспортов: паспортные подразделения области обеспечены бланками, а процедура обмена будет выполняться оперативно.

По данным специалистов, на каждых выборах в среднем фиксируется по 20 человек, которые пришли голосовать с недействительным паспортом (забыли своевременно обменять паспорт или вклеить фото), в каждом микрорайоне города, и по 5 человек в каждом селе.