Из-за кризиса в США вырос интерес к образованию

Экономический спад и вызванный им недостаток рабочих мест повысил интерес американцев к образованию. Как пишет The New York Times, в частности, выросло число претендентов на обучение в школах права и докторантурах: об этом свидетельствует рекордное количество заявок на прохождение специальных квалификационных экзаменов.

В октябре 2009 года 60746 человек сдавали Тест на доступ к обучению в школах права (Law School Admission Test, LSAT) - это рекорд, на 20 процентов превышающий аналогичный показатель годичной давности. Также рекорд установлен потенциальными докторантами - Регистрационный экзамен докторантур (Graduate Record Examination, GRE) в 2009 году сдавали 670 тысяч человек, что на 13 процентов больше показателя 2008-го. Кроме того, о заметном росте числа заявок на поступление сообщают администрации многих школ права, к примеру в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, Университете Сан-Франциско и Университете Айовы.

Наблюдатели считают тенденцию предсказуемой для сложившейся ситуации. После начала кризиса и следующего за ним периода шокового состояния специалисты, потерявшие работу и не сумевшие вновь трудоустроиться, решают повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и продолжить образование. Ранее, в конце 2009 года, стало известно о рекордном росте числа студентов американских колледжей.

Лента.ру