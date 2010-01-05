Грузия намерена прислать в Донецк не менее тысячи наблюдателей
Мэрия работает над вежливым отказом
Донецк не сможет принять всех международных наблюдателей, которые хотели бы проконтролировать ход выборов Президента Украины 17 января, сообщил журналистам мэр города Александр Лукьянченко.
По его словам, только из Грузии в Донецк намерена прибыть тысяча наблюдателей.
"Я вчера получил телеграмму от посла Грузии, который сообщил, что в Донецк присылается тысяча наблюдателей из Грузии. Я поручил сегодня написать ответ ему, что столько заявок, сколько пришло в город Донецк, мы не сможем нормально обеспечить, то есть обеспечить их транспортом и так далее. Потому что со стороны ОБСЕ будет 600 наблюдателей", - приводит слова мэра РИА "Новости".
Он уточнил, что наблюдатели ОБСЕ будут работать по области, но располагаться они все будут в Донецке.
Кроме того, мэр отметил, что заявки о прибытии наблюдателей в Донецк направил "еще целый ряд стран, в том числе Европейский союз и Конгресс местных и региональных властей Европы".
В связи с этим, по словам Лукьянченко, Донецкий городской совет подготовит "аргументированный ответ послу Грузии, в котором будет указано, сколько мы сможем принять наблюдателей из дружественной нам страны".