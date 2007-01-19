В Киеве презентуют новый украинский сериал

14:59, 19 января 2007
Разное
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22 января в 18-00 состоится презентация сериала «Ангел-хранитель», показ которого начнется в эфире телеканала «1+1» в конце января. Участники:  исполнители главных ролей в проекте – Дарья Повереннова,  Анатолий Руденко, Алексей Панин, Жанна Эппле, Владислав Демченко, Михаил Горевой, генеральный директор канала «1+1» Юрий Морозов, продюсеры сериала Владислав Ряшин и Валентин Опалев и режиссер Бата Немич (ресторан «Шоколад», ул. Саксаганского, 8 (у Дома кино). Нужна аккредитация.  Телефон: 490-70-96.

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