Фельдман прогнозирует ощутимый дефицит средств в Харькове

Народный депутат (фракция БЮТ), уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой о корректировке расчетных показателей Министерства финансов по бюджету Харькова на 2010 год, в связи с негативными посткризисными тенденциями в экономике Харькова и Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в обращении А.ФЕЛЬДМАНА говорится, что расчетные показатели Минфина по бюджету Харькова на 2010 год имеют существенное расхождение с объективными тенденциями в экономической и финансовой сферах города.

«Так, прогнозные показатели Министерства финансов Украины по доходам общего фонда бюджета Харькова на 2010 год завышены на 263,7 млн. грн. по сравнению с плановыми расчетами города. Доходы специального фонда превышают местные расчетные показатели на 48,7 млн. грн. Доходы сводного бюджета Харькова на 2010 год, исходя из нынешних тенденций в экономике города, завышены на 312,4 млн. грн. Объем расходов сводного бюджета города Харькова на 2010 год занижен на 104,5 млн. грн.», – отмечает А.ФЕЛЬДМАН.

По словам депутата, в 2010 году экономику Харькова ожидает ощутимый дефицит средств, который связан с сокращением объемов собираемых налогов и сборов, а также с недопоступлением средств от приватизации.

Вместе с тем, А.ФЕЛЬДМАН считает, что «в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах ближе ко второму кварталу 2010 года ситуация значительно улучшится, благодаря борьбе нового президента с коррупцией, контрабандой и теневой экономикой, как это было в 2005 году».