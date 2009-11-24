В Черкассах горела академия аграрных наук: погиб человек

В Черкассах 23 ноября около 22 часов возник пожар в двухэтажном административном здании Черкасской опытной станции зверопроизводства и охотоведения, принадлежащего Украинской академии аграрных наук.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Главного управления МЧС в Черкасской области Анатолий САДОВЫЙ, во время тушения одно из звеньев газодымозащитной службы нашло в охваченной огнем комнате на первом этаже тела двух мужчин. К жизни удалось вернуть одного из пострадавших. Мужчина, получивший тяжелые ожоги 40% тела, после оказания экстренной медицинской помощи, был направлен в ожоговый центр первой городской больницы Черкасс. То, что удалось найти живого человека, спасатели считают настоящим чудом, ведь в месте, где нашли потерпевших, пожарным было невозможно работать без специального защитного снаряжения и противогазов.

Это была один из самых сложных пожаров в Черкассах за последнее время. Пожарным было сложно бороться с огнем, который быстро распространялся в полостях внутри стен старого деревянного дома.

По предварительным данным, пожар возник вследствие неосторожного обращения с огнем. Ущерб, нанесенный пожаром, подсчитывается. К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц пожарной и специальной техники, 28 спасателей из трех пожарно-спасательных подразделений города и Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.

Всего с начала года вследствие пожаров в Черкасской области погибли 75 граждан, 66 получили травмы, 59 человек удалось спасти.