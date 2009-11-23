При пожаре в Киевской области погибли трое людей
10:39, 23 ноября 2009Разное
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Трагедия в Бориспольском районе
В Киевской области, недалеко от села Вишни Бориспольского района, на территории садового товарищества „Лыбидь-2” в металлическом бытовом вагончике сегодня ночью возник пожар, в результате которого погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
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