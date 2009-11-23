При пожаре в Киевской области погибли трое людей

В Киевской области, недалеко от села Вишни Бориспольского района, на территории садового товарищества „Лыбидь-2” в металлическом бытовом вагончике сегодня ночью возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.