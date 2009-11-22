На самом деле Чорновил хорошо знал о подготовке яичного теракта

Операция провалилась только потому, что один из журналистов сумел скрыть видеозапись и передать ее в «Евроньюс»... Чорновил не знал об этом, потому категорически утверждал, что лично видел, как камень попал в висок Януковичу...

Реплика

Тарас Чорновил решил публично изложитьсвою версию «яичного теракта», произошедшего более пяти лет назад, – 24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске. Но эта версия, похоже, вовсе не соответствует действительности. С одной стороны, Чорновил признал, что готовилась грязная пиар-провокация, разработанная политтехнологами штаба Януковича. С другой – он попытался оправдать свои известные высказывания о тогдашних событиях тем, что его якобы использовали «в темную».

Он говорит: «Показали мне какой-то подшипник. Была версия, что в Януковича запустили этот подшипник какой-то специальной катапультой, механическим отстреливающим устройством, и он попал ему в висок. У меня не было оснований не верить».

Но в действительности – и для меня это очевидно – господин Чорновил прекрасно знал весь сценарий пиар-провокации. Она провалилась лишь по одной причине: видеозапись всего происзодящего один из журналистов смог упрятать и передать в «Евроньюс». Хотя тогда спецслужбисты Януковича пытались изъять у журналистов все видеозаписи. Если бы им это удалось, то нам бы до сих пор рассказывали о проклятых националистах, которые хотели убить кандидата в президенты Януковича.

Уже после того, как эта видеозапись показал «Евроньюс», его начали крутить на «5-ом канале».

Сам Чорновил должен был присутствовать во время «националистического покушения» на кандидата, чтобы публично оправдать свой переход на сторону Януковича.

Напомню, как это преподносилось самим Чорноволомв день “покушения” – 24 сентября 2004 года:

«...Присутствующий в студии депутат Тарас Чорновил заявил, что он находился на втором этаже автобуса и увидел, как в Януковича полетел камень, ударивший его в районе виска. Чорновил не смог объяснить, почему этот камень не видно на видео. В то же время Чорновил сказал, что эти события вызывали у него желание примкнуть к штабу Януковича. “До этого я абсолютно не собирался принимать участие в выборах, однако сегодня я убедился, что наступает настоящий фашизм и предложил свои услуги штабу Виктора Януковича”, – сказал Чорновил».

В тот день, когда случилась эта грязная история, имевшая целью дискредитировать Ющенко, но превратила Януковича в посмешище, Тарас Чорновил, как и все окружение Виктора Федоровича, не знал о видеозаписи, переданной за границу, а потому неоднократно и категорично утверждал, что лично видел, как камень попал в висок Януковичу. Но когда стало понятно, что пиар-провокация провалилась, что полетел не камень, а яйцо, то у Чорновола не оставалось другого выхода, как продолжать говорить неправду, даже понимая, сколь анекдотично это выглядит.

Однако попытка господина Чорновола выкрутиться сейчас – неправдой перекрыть предыдущую неправду – выглядит не менее смехотворно и неуклюже, чем тогда.

Борис Кушнирук