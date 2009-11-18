Талоны на парковку действительны до 31 декабря

КП “Киевтранспарксервис” предупреждает о введении в обращение с начала 2010 г. новых абонементных талонов на парковку и окончании срока действия существующих 31 декабря т.г.

Об этом сообщает сайт “Киевтранспарксервиса”.

Так, с 1 января следующего года в Киеве будут действовать абонементные талоны на парковку (на час и на день) нового образца, который будут графически и цветом отличаться от действующих в настоящее время. Основным же отличием является указание года: на талонах старого образца - “2009”, нового образца - “2010”.

Как отмечают в “Киевтранспарксервисе”, срок действия абонементных талонов на парковку, которые используются на сегодняшний день, заканчивается 31 декабря 2009 года. Предприятие заблаговременно предупреждает, что абонементные талоны на парковку старого образца обмену не подлежат, и поэтому указывается на необходимости использовать их своевременно.