Военные водолазы обсудили состояние сотрудничества с Данией

Состояние и перспективы развития сотрудничества между Центром поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских сил Украины (ЦПАСР ВМС ВС Украины) и Школой подготовки водолазов Королевских ВМС Дании обсуждались сегодня в Севастополе в ходе визита делегации экспертов флота Дании во главе с начальником направления военно-морского сотрудничества командования Королевских ВМС Дании капитаном 1-го ранга Феликсом ЭББЕСТАДОМ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

По информации пресс-центра, рассмотрены, в частности, вопросы индивидуальной и групповой подготовки водолазных подразделений, организации эксплуатации и обслуживания водолазного оборудования, проведения водолазных и поисково-спасательных операций.

Программой визита зарубежных гостей предусмотрены брифинги по состоянию, перспективам и путям развития взаимного сотрудничества между Украиной и Данией в вопросах подготовки водолазных специалистов, практического опыта участия Королевских ВМС Дании в антипиратской операции в Аденском заливе в 2008-2009 годах, осмотр водолазной техники, которая находится на вооружении ВМС Украины, обсуждение порядка передачи украинским военным морякам водолазного оборудования «Интерспиро» и т.д. Также запланировано подписание совместного протокола о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в поисково-спасательной области.

Визит делегации датских экспертов в ВМС Украины продлится до 18 ноября.

Делегацию сопровождает атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине подполковник Ове Бак ХАНСЕН.