Люди Черновецкого придумали способ заработка на безработных?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК призывает правоохранителей обратить внимание на то, как КГГА зарабатывает на безработных с помощью полиграфа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО «Новый Киев».

В частности, З.ШКИРЯК отмечает, что в условиях экономического кризиса все больше людей остаются без работы. Благодаря масштабной рекламной кампании Киевской городской государственной администрации о приеме на работу, многие киевляне пробуют устроиться на службу в мэрию. Несмотря на то, что в городском бюджете дыра в 7 млрд. грн., штат столичной администрации остается искусственно раздутым. Вот на этой ситуации «доблестная» команда столичного градоначальника решила получить прибыль.

Как заявил лидер Гражданского объединения «Новый Киев», «по информации, полученной от обманутых киевлян, складывается схема, благодаря которой киевская власть зарабатывает на безработных. Суть схемы такова: потенциальный кандидат проходит все этапы собеседования в надежде получить достойную работу в муниципальном учреждении. Когда желаемая должность фактически в руках, кандидата информируют о том, что ему нужно пройти полиграф (детектор лжи). Объяснение простое – оказывается, в КГГА работают только «честные» люди. Как доказать? Для этого существует специальное агентство, уполномоченное это подтвердить. Туда и отправляют незадачливого соискателя. Процедура стоит около 1000 грн. КГГА якобы оплачивает 70% от стоимости, оставшуюся сумму, а это 300 грн., предлагают оплатить кандидату на вакантную должность. При этом нет никакой гарантии, что ответ будет положительным».

«Куда идут средства, собранные таким образом, и сколько сотен тысяч отмываются на этой схеме - вопрос к правоохранительным органам», - считают в «Новом Киеве».

З.ШКИРЯК советует всем желающим устроиться на работу в муниципальные службы, не участвовать в очередном лохотроне под руководством Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. «Это незаконно, нарушает конституционные права граждан, а также противоречит Закону Украины «О государственной службе» и Закону «О службе в органах местного самоуправления». И еще, каждый специалист по HR подтвердит – ни один уважающий себя работодатель не заставит кандидата платить деньги за возможность получить работу», - подчеркнул он.

«Ситуация с мэром столицы напоминает мне известный рассказ О’Генри «Вождь краснокожих». Выбрать то выбрали, а как назад вернуть мальчика - не знаем», - подытожил З.ШКИРЯК.