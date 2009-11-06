Три медведицы облысели в зоопарке Лейпцига - ученые в шоке (фото)

Медведи в зоопарке города Лейпциг на востоке Германии неожиданно потеряли волосяной покров, и специалисты понятия не имеют, отчего это произошло, передает ВВС.

Три очковых медведицы находятся сейчас в различных стадиях облысения; та, у кого ситуация наиболее плачевная, осталась совершенно без волос.

Вся тройка - Долорес, Бианка и Лолита - страдает еще и от постоянного зуда, так что смотрителям приходится смазывать животным кожу.

Первые симптомы появились около двух лет назад, однако, по словам куратора Герда Ноетцхольда, похожая проблема существует во многих других зоопарках.

"Эта проблема с очковыми медведями характерна не только для Лейпцига, - сказал он в интервью Би-би-си. - В других зоопарках Европы и иных регионов та же проблема. И здесь у нас уже какое-то время работает международная группа ветеринаров".

А Джерад Баарс, директор Международного медвежьего фонда, говорит, что никогда ничего подобного не видел: "Я не мог поверить, что это медведи, хотя работаю с медведями всю свою жизнь".

Естественный регион обитания - южноамериканские Анды: Эквадор, Перу, север Боливии, и Джерар Баарс полагает, что в этом может крыться одна из причин странного феномена. "Я бы предположил, что роль играют как режим питания, так и климат, - говорит специалист, - ибо это тропические животные, а мы переместили их в свой климат".

Сейчас Баарс призывает руководство лейпцигского зоопарка принять особые меры ввиду скорого наступления зимы. "Медведей нужно держать в помещении, нужно создать имитацию тропического климата с высокой температурой, влажностью, а на полу должно быть много соломы", - рекомендует эксперт.

Вся жизнь горных медведей - их поведение и диета - построена по расписанию, продиктованному сезонными климатическими переменами, добавляет он, "а мы в зоопарках не очень успешно имитируем сменяемость времен года в естественных условиях".