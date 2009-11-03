Европейский суд постановил убрать распятие Христа из школ в Италии

Европейский суд по правам человека постановил убрать изображения распятого Христа из итальянских школ, сообщает BBC News. По мнению суда, наличие в классах католических символов является нарушением прав родителей на воспитание детей согласно их собственным убеждениям.

В качестве истца по этому делу выступила Соиле Лаутси (Soile Lautsi), итальянка с финскими корнями, которая хочет дать своим детям светское образование. Она подала жалобу в Европейский суд, так как в общеобразовательной школе на севере Италии, куда ходили ее дети, символ распятия можно было увидеть практически в любой из комнат. А местные органы власти не реагировали на протесты Лаутси.

Однако то, что Страсбургский суд удовлетворил иск и постановил выплатить Лаутси 5 тысяч евро в качестве компенсации, пока не означает полной победы Соиле. Официальные лица в Италии отреагировали на решение судей весьма негативно.

"Распятие является одним из наших традиционных символов, а вовсе не навязывает детям принципы католицизма", - заявила министр образования страны Мариастелла Джельмини (Mariastella Gelmini). Другие члены итальянского правительства также высказались резко против судебного заключения. Один из министров назвал вердикт "позорным", а другой с сожалением констатировал, что "Европа забыла свои христианские корни". Правительство Италии уже официально объявило о том, что обжалует вердикт Европейского суда.

Если Страсбургский суд пойдет навстречу итальянским чиновникам, то дело будет рассмотрено повторно. Если же апелляция не будет удовлетворена, вердикт суда вступит в силу через три месяца.

Закон о том, что распятия должны присутствовать в школьных помещениях, был принят в стране в 1920-х годах. Христианство утратило статус государственной религии в Италии в 1985 году.

Лента.ру