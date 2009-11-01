Тимошенко получила удостоверение кандидата (фоторепортаж)
02:26, 01 ноября 2009Разное
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ЦИК голосовала единогласно
31 октября 2009 г. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала премьер-министра Украины Юлию Тимошенко кандидатом в Президенты. За это решение проголосовало 15 членов ЦИК из 15 присутствующих на заседании.
ЦИК установил, что поданные заявление о регистрации Тимошенко кандидатом в Президенты и пакет других необходимых регистрационных документов отвечают требованиям избирательного законодательства.
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