В Крыму сгорел автобус, перевозивший детей на конкурс
Водитель вывел пассажиров
Автобус, перевозивший детей на танцевальный конкурс, горел сегодня в Симферополе. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 10.10.
Ехавший из Новой Каховки в Ялту автобус МАЗ 256-200 вез на конкурс 17 детей в сопровождении 8 взрослых.
Водитель, заметив дым из-под панели приборов, остановил автобус и вывел пассажиров.
Когда он открыл моторный отсек - «оттуда вырвалось пламя». «Попытавшись безуспешно погасить огонь из двух огнетушителей, мужчина вызвал МЧС», - сказано в сообщении.
Спасателям понадобилось семь минут, чтобы локализовать пламя. Еще около двадцати минут они «заливали тлеющий автобус».
Пожарные достали из автобуса часть нетронутых пламенем сумок с костюмами.
По предварительным данным, причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки.