В Крыму сгорел автобус, перевозивший детей на конкурс

Автобус, перевозивший детей на танцевальный конкурс, горел сегодня в Симферополе. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 10.10.

Ехавший из Новой Каховки в Ялту автобус МАЗ 256-200 вез на конкурс 17 детей в сопровождении 8 взрослых.

Водитель, заметив дым из-под панели приборов, остановил автобус и вывел пассажиров.

Когда он открыл моторный отсек - «оттуда вырвалось пламя». «Попытавшись безуспешно погасить огонь из двух огнетушителей, мужчина вызвал МЧС», - сказано в сообщении.

Спасателям понадобилось семь минут, чтобы локализовать пламя. Еще около двадцати минут они «заливали тлеющий автобус».

Пожарные достали из автобуса часть нетронутых пламенем сумок с костюмами.

По предварительным данным, причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки.