Пассажиру вернули забытые в аэропорту 10 кг золота

Десять килограммов золота вернула рассеянному иракскому торговцу администрация дубайского международного аэропорта, сообщает РИА “Новости" со ссылкой на газету "Галф Ньюс".

Груз стоимостью в сотни тысяч долларов, по сведениям газеты, был обнаружен полицейским нарядом в зале ожидания аэропорта. В пакете с ценностями нашлась и копия паспорта пассажира, который к тому времени уже занял свое место в кресле вылетавшего в Ирак самолета.

Администрация воздушной гавани успела разыскать иракца, вывозившего на родину более 300 кг золотых изделий, прежде чем он сам обнаружил пропажу части своего богатства, и вернула драгоценности незадачливому коммерсанту.